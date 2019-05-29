Замглавы МИД РФ: Уверены, что безопасность на финале ЛЕ в Баку будет обеспечена на высшем уровне

Азербайджан имеет большой опыт в проведении масштабных мероприятий как спортивного, так и культурного характера.

Об этом российскому бюро Report заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, говоря о финале Лиги Европы, который пройдет сегодня на Бакинском Олимпийском стадионе.

"Мы уверены, что безопасность болельщиков и игроков будет обеспечена на высшем уровне и все пройдет как надо. Я сам являюсь большим футбольным болельщиком. Вообще болею за ЦСКА, но эту игру буду смотреть ради удовольствия. И в конце, я бы пожелал организаторам, чтобы в будущем одна из команд в финале Лиги Европы была бакинской", - заявил Г. Карасин.

Сегодня в Баку состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА. В решающем противостоянии на Бакинском Олимпийском стадионе столкнутся два футбольных клуба из Лондона - "Арсенал" и "Челси".

Игбал Рустамов