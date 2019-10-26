Замглавы МИД Сирии: Карабахский конфликт необходимо урегулировать на основе резолюций ООН

Наш мир нуждается в реальной демократии в международных отношениях.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил в ходе второго дня XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку.

Он также подчеркнул важность урегулирования конфликтов в странах ДН.

"До сих пор не урегулирован нагорно-карабахский конфликт. Мы считаем, что крайне важно его урегулирование в рамках резолюций ООН и при посредничестве Минской группы ОБСЕ", - сказал он.