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Карабахские скакуны приняли участие в королевском шоу в Великобритании

Карабахские скакуны приняли участие в королевском шоу в Великобритании 11 мая стартовало Виндзорское королевское конное шоу, традиционно организуемое в Великобритании.
Внешняя политика
12 мая 2023 г. 18:10
Карабахские скакуны приняли участие в королевском шоу в Великобритании

11 мая стартовало Виндзорское королевское конное шоу, традиционно организуемое в Великобритании.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС).

Сообщается, что на мероприятии, проводимом на территории Виндзорского замка, состоялось первое выступление нашей делегации из 60 человек, проделавшей долгий путь из Азербайджана в Великобританию.

Несмотря на дождливую погоду танцевальный ансамбль и кавалерийский отряд ГПС в составе 20 карабахских лошадей представили нашу страну на высоком уровне и завоевали симпатии зрителей.

Основу композиции "Страна Огней", передающей многочисленные материальные и духовные богатства азербайджанского народа, составили карабахские скакуны, уже хорошо знакомые Виндзорской публике и завоевавшие здесь целую армию поклонников, а также изящные азербайджанские танцы и захватывающая национальная музыка.

Режиссером-постановщиком шоу-композиции, подготовленной при поддержке Фонда Гейдара Алиева и организованной Федерацией конного спорта Азербайджанской Республики, является заслуженный журналист Ровшан Джахангиров, хореографом - заслуженный артист Фарид Ибрагимов, а инструктором кавалерийского отряда - Имран Ахмедли.

Шоу-композиция, состоящая из неповторимого звучания "Карабахского джанги", исполненного на национальных музыкальных инструментах, зажигательных танцев танцевального ансамбля "Пограничник", выступления наездников ГПС на карабахских скакунах, необычных выступлений выдувателей огня, в прямом смысле слова очаровала зрителей Великобритании.

Во время 15-минутного шоу особое внимание привлекло то, что над головами наездников развевались государственные флаги Азербайджана и Великобритании.

Участники мероприятия встретили шоу-программу овациями, зрители стоя приветствовали представителей Азербайджана.

Выступления азербайджанской делегации продолжатся до 14 мая.

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Версия на английском языке Karabakh horses take part in royal show in UK
Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağ atları Britaniyada şouya qatılıb

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