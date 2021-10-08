Карабахские реалии глазами журналистов из балканских стран

Недавно группа журналистов из балканских стран посетила Азербайджан.

Недавно группа журналистов из балканских стран посетила Азербайджан.

Как сообщает Report, по итогам поездки представители СМИ подготовили ряд статей и репортажей об Азербайджане.

21 сентября в прайм-тайм (20:00) на боснийском общественном канале ( BHRT ) боснийские журналисты Адис Деликович и Эмир Морина представили один из двух своих репортажей - 30-минутный фильм о Карабахе. В фильме широко отражена история карабахского конфликта, прошлогодняя война и успехи азербайджанской армии, а также акты вандализма армян и атаки Армении на гражданское население. В кадрах, снятых в Баку, Гяндже, Агдаме и Шуше также были представлены мнения азербайджанских официальных лиц и экспертов.

Статья недавно побывавшего в Азербайджане журналиста Бояна Стойковского о Карабахе опубликована на сайте MKD.mk . Еще одна обширная статья на английском языке журналиста Бояна Стойковского о Карабахе, реконструкции, проводимой в регионе, была опубликована в одном из крупнейших печатных органов Балканского региона “ Balkan Insight ”, которая имеет 100 тысяч подписчиков в Facebook и около 60 тысяч в Twitter.

Кроме того, его статья для Zdnet о реконструкции освобожденных территорий Азербайджана на основе новых технологий и инноваций (“умные населенные пункты”) была опубликована во франкоязычной версии этой же платформы, у которой 44 тысячи подписчиков на Facebook и около 60 тысяч в Twitter.

Автор Боян Стойковский также поделился этой статьей в своем аккаунте в Twitter, и на новость отреагировали бывший посол США в Азербайджане Ричард Козларич, проживающая в США азербайджанский активист Арзу Джаид. Статья Стойковского также опубликована на англоязычной платформе “Russia Business Today”. В ней отражены мнения азербайджанских экспертов.