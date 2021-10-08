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Карабахские реалии глазами журналистов из балканских стран

Карабахские реалии глазами журналистов из балканских стран Недавно группа журналистов из балканских стран посетила Азербайджан.
Внешняя политика
8 октября 2021 г. 19:47
Карабахские реалии глазами журналистов из балканских стран

Недавно группа журналистов из балканских стран посетила Азербайджан.

Как сообщает Report, по итогам поездки представители СМИ подготовили ряд статей и репортажей об Азербайджане.

21 сентября в прайм-тайм (20:00) на боснийском общественном канале (BHRT) боснийские журналисты Адис Деликович и Эмир Морина представили один из двух своих репортажей - 30-минутный фильм о Карабахе. В фильме широко отражена история карабахского конфликта, прошлогодняя война и успехи азербайджанской армии, а также акты вандализма армян и атаки Армении на гражданское население. В кадрах, снятых в Баку, Гяндже, Агдаме и Шуше также были представлены мнения азербайджанских официальных лиц и экспертов.

Статья недавно побывавшего в Азербайджане журналиста Бояна Стойковского о Карабахе опубликована на сайте MKD.mk. Еще одна обширная статья на английском языке журналиста Бояна Стойковского о Карабахе, реконструкции, проводимой в регионе, была опубликована в одном из крупнейших печатных органов Балканского региона “Balkan Insight”, которая имеет 100 тысяч подписчиков в Facebook и около 60 тысяч в Twitter.

Кроме того, его статья для Zdnet о реконструкции освобожденных территорий Азербайджана на основе новых технологий и инноваций (“умные населенные пункты”) была опубликована во франкоязычной версии этой же платформы, у которой 44 тысячи подписчиков на Facebook и около 60 тысяч в Twitter.

Автор Боян Стойковский также поделился этой статьей в своем аккаунте в Twitter, и на новость отреагировали бывший посол США в Азербайджане Ричард Козларич, проживающая в США азербайджанский активист Арзу Джаид. Статья Стойковского также опубликована на англоязычной платформе “Russia Business Today”. В ней отражены мнения азербайджанских экспертов.

Гостем радиопрограммы “Ino magazin” боснийского общественного канала был репортер Адис Деликович, и часть программы была посвящена его впечатлениям об Азербайджане. Он рассказал о видеорепортаже, подготовленном за 7 дней пребывания в Азербайджане, и о гостеприимстве, оказанном ему в нашей стране. Он отметил, что освобожденные от оккупации территории полностью разрушены, Азербайджан в настоящее время проводит большую реконструкцию. Корреспондент рассказал о впечатлениях от поездки, после чего программа завершилась под звуки азербайджанской песни.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ həqiqətləri Balkan ölkələri jurnalistlərinin gözü ilə

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