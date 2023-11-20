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Каори Ишикава: В Азербайджане наблюдается положительная динамика в вопросе обеспечения прав женщин

Каори Ишикава: В Азербайджане наблюдается положительная динамика в вопросе обеспечения прав женщин В Азербайджане наблюдается положительная динамика в вопросе соблюдения прав женщин.
Внешняя политика
20 ноября 2023 г. 18:11
Каори Ишикава: В Азербайджане наблюдается положительная динамика в вопросе обеспечения прав женщин

В Азербайджане наблюдается положительная динамика в вопросе обеспечения прав женщин.

Как передает Report, об этом заявила региональный координатор UN Women Каори Ишикава (Kaori Ishikawa), выступая на международной конференции "Расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

"Азербайджан может стать образцом для подражания в вопросах гендерного равенства и защиты прав человека", - сказала она.

По ее словам, обеспечение гендерного равенства является одним из ключевых вопросов в достижении целей устойчивого развития.

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Версия на азербайджанском языке Kaori İşikava: “Azərbaycanda qadın hüquqlarının təmin edilməsində müsbət dinamika var”

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