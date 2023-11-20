Каори Ишикава: В Азербайджане наблюдается положительная динамика в вопросе обеспечения прав женщин

В Азербайджане наблюдается положительная динамика в вопросе обеспечения прав женщин.
Как передает Report, об этом заявила региональный координатор UN Women Каори Ишикава (Kaori Ishikawa), выступая на международной конференции "Расширение прав и возможностей женщин" в Баку.
"Азербайджан может стать образцом для подражания в вопросах гендерного равенства и защиты прав человека", - сказала она.
По ее словам, обеспечение гендерного равенства является одним из ключевых вопросов в достижении целей устойчивого развития.