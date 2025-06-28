Каневский: Азербайджан и Украина проведут консульские консультации

Министерства иностранных дел Азербайджана и Украины проведут консульские консультации.

Министерства иностранных дел Азербайджана и Украины проведут консульские консультации.

Как передает Report, об этом заявил представитель МИД Украины, экс-посол в Азербайджане Владислав Каневский.

"Предстоит проведение консульских консультаций между внешнеполитическими ведомствами Украины и Азербайджана. Рассчитываем на то, что достигнутые в ходе консультаций договоренности будут способствовать повышению уровня консульской защиты наших соотечественников за рубежом и станут очередным шагом в укреплении стратегического партнерства Украины и Азербайджана", - написал он в соцсетях.