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Каневский: Азербайджан и Украина проведут консульские консультации

Каневский: Азербайджан и Украина проведут консульские консультации Министерства иностранных дел Азербайджана и Украины проведут консульские консультации.
Внешняя политика
28 июня 2025 г. 14:52
Каневский: Азербайджан и Украина проведут консульские консультации

Министерства иностранных дел Азербайджана и Украины проведут консульские консультации.

Как передает Report, об этом заявил представитель МИД Украины, экс-посол в Азербайджане Владислав Каневский.

"Предстоит проведение консульских консультаций между внешнеполитическими ведомствами Украины и Азербайджана. Рассчитываем на то, что достигнутые в ходе консультаций договоренности будут способствовать повышению уровня консульской защиты наших соотечественников за рубежом и станут очередным шагом в укреплении стратегического партнерства Украины и Азербайджана", - написал он в соцсетях.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna və Azərbaycan XİN-ləri arasında konsulluq məsləhətləşmələrinin keçirilməsi nəzərdə tutulur

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