Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Кандидаты в судьи Академии юстиции Азербайджана пройдут курсы в Турции.

Как сообщает Report, в связи с этим в Академии состоялось мероприятие, на котором проректор вуза Эльчин Халилов сообщил, что в мае 125 кандидатов поедут на 10 дней в Анкару.

"В сентябре еще 62 человека пройдут курсы в Академии юстиции Турции. В ходе курсов они ознакомятся с международной практикой", - сказал проректор.

В свою очередь координатор проектов TIKA в Азербайджане Адем Урфа рассказал о предыдущих проектах организации в Азербайджане в этой сфере и выразил надежду, что этот проект принесет пользу Азербайджану.

Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал сказал, что Азербайджан - очень важная для Турции страна, так же как и Турция для Азербайджана: "Мы чувствуем себя здесь как дома, и надеемся, что вы так же будете чувствовать себя в Анкаре".