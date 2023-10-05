Канцлер Германии высоко оценил визит миссии ООН в Ханкенди

Канцлер Германии высоко оценил визит постоянной координационной миссии ООН в азербайджанский город Ханкенди, назвав его позитивным шагом

Канцлер Германии высоко оценил визит миссии резидента-координатора ООН в азербайджанский город Ханкенди, назвав его позитивным шагом.

Как сообщает Report, об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил 4 октября в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Олаф Шольц заявил о поддержке Германией территориальной целостности и суверенитета стран региона. Он подчеркнул, что его страна поддерживает Брюссельский процесс под руководством председателя Европейского совета Шарля Мишеля.