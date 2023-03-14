Канцлер Германии: Нам важно, чтобы конфликт между Азербайджаном и Арменией был урегулирован мирным путем

Для нас (для Германии – ред.) важно, чтобы многолетний конфликт между Азербайджаном и Арменией был урегулирован мирным путем. Откровенно говоря, Германию немного беспокоит нестабильная ситуация на армяно-азербайджанской границе.

Для нас (для Германии – ред.) важно, чтобы многолетний конфликт между Азербайджаном и Арменией был урегулирован мирным путем. Откровенно говоря, Германию немного беспокоит нестабильная ситуация на армяно-азербайджанской границе.

Как сообщает Report, об этом заявил Канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Берлине.

Канцлер Германии сказал: "Мы хотим, чтобы этот конфликт в ближайшее время нашел долгосрочное и приемлемое решение прямо на месте. Когда мы говорим здесь о мирном решении, мы, конечно же, имеем в виду обеспечение территориальной целостности как Азербайджана, так и Армении. В то же время права и свободы населения обеих стран должны быть защищены в соответствии с международным правом. Германия, конечно, готова оказать здесь свою поддержку".