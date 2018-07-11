Канат Аманкулов: Ожидается участие президента Азербайджана на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств

Бишкек. 11 июля. REPORT.AZ/ Ожидается визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан .

Как сообщает командированный в Бишкек корреспондент Report, об этом на круглом столе в рамках Второго Фестиваля Молодежи Тюркского Совета заявил директор Государственного Агентства по вопросам молодежи, физкультуры и спорта Кыргызстана Канат Аманкулов.

По его словам, 2 сентября в Кыргызстане будет дан старт очередным Играм кочевников: "3 сентября же состоится саммит Совета Сотрудничества Тюркоязычных Государств. На этом саммите примут участие президенты Азербайджана, Турции, а также ожидается участие президента Венгрии".

Отметим, что Кыргызстан в настоящее время председательствует в Совете Сотрудничества Тюркоязычных Государств.