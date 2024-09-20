Канакский социалистический фронт национального освобождения выпустил заявление протеста против Франции

Канакский социалистический фронт национального освобождения (FLNKS) выпустил заявление в знак протеста против зверства французского правительства.

Канакский социалистический фронт национального освобождения (FLNKS) выпустил заявление в знак протеста против зверства французского правительства.

Как сообщает Report, в заявлении отмечается, что 19 сентября вооруженные силы Франции вновь применили огнестрельное оружие против мирных демонстрантов в Новой Каледонии, в результате чего одно гражданское лицо погибло, другое - было тяжело ранено.

Протесты против французского правления начались также на Мартинике. Французское правительство ввело комендантский час на Мартинике, как и в Новой Каледонии. Силы безопасности применили чрезмерную силу против мирных протестующих.

Представляем упомянутое заявление:

"ПРЕКРАТИТЬ ГЕНОЦИД КАНАКСКОГО НАРОДА!

Этот четверг объявлен днем траура для канакского народа: спустя 43 года после нераскрытого убийства Пьера Деклерка и 36 лет после операции "Виктор" история повторяется.

FLNKS выражает глубокое возмущение и скорбь в связи с трагическим инцидентом в коммуне Мон-Дор, на территории поселка Сен-Луи, где двое молодых канаков были застрелены правоохранительными органами.

FLNKS осуждает варварские и унизительные методы, использованные правоохранительными органами, которые не колеблясь убили одного из этих юношей. Число подобных смертей растет с мая 2024 года. Уже погибли 13 человек, в том числе двое жандармов.

Мы требуем немедленного прекращения военных вмешательств на юге нашей страны, особенно в поселке Сен-Луи, где присутствует милитаризация и давление.

После последнего съезда FLNKS, состоявшегося 30 августа - 1 сентября 2024 года, мы стали свидетелями смягчения ситуации в коммуне Кумак Пагу: блокады по всей территории постепенно устранялись. Только в Сен-Луи ситуация оставалась нестабильной.

Именно с этой целью 8 сентября для передачи решений Конгресса Фронт организовал встречу между FLNKS, CCAT (Сеть координации территорий) и населением Сен-Луи. В последующие дни с целью разрешения кризиса без кровопролития были организованы также другие встречи между лидерами поселка и Верховной Комиссией.

Однако государство (Франция) через своих местных представителей в лице Верховного комиссариата и прокурора (мы неоднократно требовали их репатриации), под влиянием правых экстремистов, решило убивать канаков.

FLNKS призывает все население не поддаваться насилию, несмотря на боль и провокации. Сегодня, как никогда, мы должны продолжать нашу деятельность во имя мира и справедливости, для сохранения стабильности нашей страны.

Мы обращаемся к Франции и международному сообществу, чтобы они осознали и учли серьезность ситуации в Новой Каледонии. Вновь просим направить международных наблюдателей для обеспечения прозрачности операций и содействия восстановлению диалога. Выражаем необходимость возобновления переговоров об институциональном и политическом будущем нашей страны, чтобы ответить на стремление канакского народа к полному суверенитету в соответствии с обязательствами, взятыми в Нумейском соглашении.

FLNKS выражает поддержку поселку Сен-Луи, его населению, затронутым семьям, призывает молодежь защищать свою жизнь и в целом население - мобилизоваться с полной ответственностью".