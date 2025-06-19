Канада поблагодарила Азербайджан за эвакуацию своих граждан из Ирана

Канада поблагодарила Азербайджан за эвакуацию своих граждан из Ирана.

Канада поблагодарила Азербайджан за эвакуацию своих граждан из Ирана.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

19 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Канады Анитой Ананд.

В ходе телефонного разговора обсуждалась текущая ситуация, сложившаяся в результате противостояния между Ираном и Израилем. Министр иностранных дел Канады также поблагодарила Азербайджан за оказанную поддержку в эвакуации граждан своей страны из Ирана.

Дж.Байрамов, в свою очередь, поздравил Ананд с назначением на эту должность и пожелал ей успехов.

Министры также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.