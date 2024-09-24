Камран Гасанов: Сотрудничество в сфере медиа является ключевым компонентом в вопросе нацбезопасности

Медиа играют важную роль в формировании общественного мнения и установлении отношений между народами, особенно на фоне глобальных вызовов и изменений в мире.

Медиа играют важную роль в формировании общественного мнения и установлении отношений между народами, особенно на фоне глобальных вызовов и изменений в мире.

Как сообщает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил завсектором по работе со СМИ Администрации президента Азербайджана Кямран Гасанов на азербайджано-узбекском медиафоруме "В поисках истины в цифровую эпоху: борьба с дезинформацией", который проходит в столице Узбекистана Ташкенте.

К.Гасанов подчеркнул, что данный форум предоставляет уникальную возможность для обмена опытом и идеями, выразив уверенность, что он станет катализатором для дальнейшего развития и укрепления связей между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере коммуникаций и медиаполитики.

Он также напомнил, что Азербайджан и Узбекистан с незапамятных времен объединяет общая история, язык, корни, традиции и культура.

"За годы независимости сотрудничество между нашими странами успешно развивалось, а сегодня, благодаря умелой политике президентов Азербайджана и Узбекистана Ильхама Алиева и Шовката Мирзиёева, а также их личной дружбе и тесных контактов, это сотрудничество стало более эффективным и достигло своего пика. Наши отношения вышли уже на новый уровень - сегодня Азербайджан и Узбекистан официально являются союзниками. Как известно, в августе этого года в ходе визита президента Азербайджана в Узбекистан был подписан Договор о союзнических отношениях. Я особо хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день Азербайджан имеет союзнические отношения всего с 4 государствами, и одной из этих стран является Узбекистан. Я думаю, этот факт наглядно демонстрирует дружеские и братские отношения между нашими странами", - отметил Гасанов, добавив, что в современном мире союзнические отношения подразумевает не только укрепление сотрудничества в области политики, экономики, в военной отросли, но и в сфере информационной безопасности.

"Сегодня сотрудничество в сфере медиа и налаживания коммуникаций является ключевым и важным компонентом в вопросе национальной безопасности. И с каждым годом такое сотрудничество становится все более актуальным и необходимым. На сегодняшний день мы являемся свидетелями серьезных изменений в вопросе международных отношений в связи с глобальной информационной революцией. И это ставит вопрос информационной безопасности не только на национальном, но и на международном уровне", - подчеркнул он.

Представитель Администрации президента также указал, что обмен опытом и успешными моделями очень важен для освоения новых навыков и подходов: "Такие знания являются основой для формирования более ответственного и осведомленного журналистского сообщества, что крайне важно в эпоху такой активной дезинформации. В современном мире, где информация расценивается как главный ресурс, манипуляции с ней могут приводить к дестабилизации общественного порядка и подрыву доверия к институтам власти. Социальные сети становятся площадками для распространения недостоверных сведений, что формирует ложное восприятие реальности и подрывает основы гражданского общества. Эти искажения способны усугубить политическую поляризацию. Когда фейки начинают восприниматься как факты, нарастают социальные конфликты, теряется способность к конструктивному диалогу, а ментальная устойчивость общества к кризисным условиям ослабевает".

Он подчеркнул, что за последние годы количество недостоверной информации выросло в десятки раз, не случайно, что сегодня многие считают дезинформацию одной из основных мировых угроз: "Количество недостоверной информации растет в такой геометрической прогрессии, что традиционные методы верификации уже попросту не успевают за таким потоком. Развитие технологий искусственного интеллекта еще больше усугубляют ситуацию. Ведь если раньше для создания т.н. "газетной утки" нужны были профессиональные навыки, то теперь для создания фейка достаточно простого приложения. По некоторым прогнозам, в ближайшем будущем большинство всего онлайн-контента может быть создан искусственным интеллектом. И, к сожалению, большинство этого контента могут составить искаженные факты, или проще говоря, дезинформация и фейки".

К.Гасанов считает, что для противодействия этой угрозе требуется консолидация государства и гражданского общества. Необходимы комплексные меры для повышения медиаграмотности, укрепления критического мышления и создания единой системы проверки фактов.

"И главную роль в этом должны играть наши медиа, профессиональные журналисты и представители прессы. Перед лицом растущего вызова, создаваемого дезинформацией и фейковыми новостями, именно профессиональная журналистика играет решающую роль в отстаивании правды и продвижении медиаграмотности. Это можно назвать и ответственным регулированием для создания более информированного и жизнестойкого общества. В этом вопросе очень важную роль играет сотрудничество и налаживание связей", - сказал он.

Завсектором напомнил, что фундамент сотрудничество между двумя странами в этом направлении был заложен в 2022 году, подписанием меморандума о взаимопонимании между Агентством развития медиа Азербайджанской Республики и Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Республики Узбекистан. А в 2023 году в рамках государственного визита Президента Узбекистана в Баку была подписана уже "Дорожная карта" по развитию этого сотрудничества.

"Я очень рад, что это сотрудничество между официальными структурами довольно успешно подхватили наши медиа и журналисты. За эти два года мы в Баку приняли несколько делегаций и групп журналистов из братского Узбекистана, которые в рамках обмена опытом побывали в ведущих СМИ, в том числе и в государственных медиаорганах. А сегодня помимо участников нашего медиафорума, в рамках обмена опытом в Ташкент приехали представители отдельных азербайджанских СМИ, а также сотрудники пресс-служб министерств и государственных органов, которые проведут встречи со своими узбекскими коллегами. Скоро мы ждем приезда уже наших узбекских коллег в Баку и надеемся, что этот обмен опытом позволит нашим коллегам наладить более тесные контакты между собой. В этом контексте, я уверен, что сегодня мы закладываем очередной фундамент тесного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном с целью обеспечения безопасности в сфере обмена информацией между СМИ наших стран", - заключил он.