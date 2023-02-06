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Камран Байрамов: Иран представляет реальную угрозу для мира, стабильности и безопасности Южного Кавказа

Камран Байрамов: Иран представляет реальную угрозу для мира, стабильности и безопасности Южного Кавказа Вопиющая наглость и вероломство при совершении террористического акта, совершенного в посольстве Азербайджана в Тегеране, возмутительная халатность и преступное бездействие правоохранительных органов Ирана и попытки иранских властей придать ему бытовой ха
Внешняя политика
6 февраля 2023 г. 13:04
Камран Байрамов: Иран представляет реальную угрозу для мира, стабильности и безопасности Южного Кавказа
Камран Байрамов

Вопиющая наглость и вероломство при совершении террористического акта, совершенного в посольстве Азербайджана в Тегеране, возмутительная халатность и преступное бездействие правоохранительных органов Ирана и попытки иранских властей придать ему бытовой характер никак не укладываются в голове и в рамки логики.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Камран Байрамов.

"Политический режим Ирана на протяжении долгого времени и по сей день, прикрываясь маской доброжелательного соседа и дружественного государства, то и дело осуществляет провокации против Азербайджана, пытается вмешиваться во внутренние дела нашей страны и подорвать стабильность и порядок, засылает и поощряет диверсионные и шпионские группы, подогревает анти-азербайджанские настроения внутри своей страны", - отметил он

По его словам, не стоит забывать, что режим мулл помимо этого оказывал экономическую и военную поддержку Армении - стране, которая на протяжении почти 30 лет держала под оккупацией территории нашей страны, грабила природные ресурсы и уничтожала исторические, религиозные и культурные памятники: "Преступный режим Ирана не забывал извлекать и собственную выгоду из канувшего в лету конфликта, используя неконтролируемые территории, находящиеся тогда под оккупацией, для обхода международных экономических санкций и контрабанды оружия и наркотиков".

Депутат напомнил, что 44-дневная война, историческая Победа Азербайджана, освобождение оккупированных территорий сильно ударили по истинным интересам Ирана в регионе, положили конец незаконному обогащению и полностью изменили геополитический расклад, в котором Иран уже не играет какой-либо значимой роли: "И ведь неслучайно, что после окончания войны, в отместку Иран провел ряд крупномасштабных военных учений вдоль границы с Азербайджаном, изображал военную переправу через реку Араз, не раз устами своих официальных представителей посредством правительственных СМИ озвучивал в адрес Азербайджана полные угроз заявления и ультиматумы".

Депутат Милли Меджлиса подчеркнул, что демонстрируемая официальным Тегераном откровенно враждебная политика в отношении Баку, нежелание принимать горькие и бесперспективные для себя геополитические реалии, несомненно, создали благоприятную почву для совершения террора подобно теракту, совершенному против посольства Азербайджана.

Камран Байрамов считает, что теракт, в посольстве Азербайджана весьма далек от обычной "бытовухи", а на самом деле является продолжением анти-азербайджанской политики, видимо вышедшей уже на совершенно новый, опасный уровень: "Это преступление еще раз подтверждает, что Иран никак не может смириться с новой геополитической расстановкой сил в регионе и принять динамичное развитие, экономические успехи, растущий авторитет и значение Азербайджана и, тем самым, своими намеренными преступными провокациями представляет реальную угрозу для мира, стабильности и безопасности Южного Кавказа".

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