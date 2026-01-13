Кямран Алиев: Вашингтонские договоренности являются важным политическим достижением

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Совместная декларация, подписанная Баку и Ереваном в США, является важным политическим достижением, служащим суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, а также открывающим новый этап регионального сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в ходе церемонии принесения присяги молодыми юристами, впервые принятыми на службу в органы прокуратуры.

    По его словам, Вашингтонский саммит 8 августа 2025 года с участием лидеров Азербайджана, Армении и США, стал решающим этапом с точки зрения обеспечения долгосрочной стабильности и безопасности в регионе. "Эта встреча еще раз продемонстрировала приверженность Азербайджана мирной повестке и его принципиальную позицию на международной арене", - отметил Алиев.

    "Подписанная по итогам встречи Совместная декларация, а также парафирование текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией являются значимым политическим достижением, направленным на укрепление суверенитета и территориальной целостности нашей страны и развитие регионального сотрудничества", - добавил он.

