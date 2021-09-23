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Камран Алиев принял участие в заседании Координационного совета генпрокуроров стран СНГ

Камран Алиев принял участие в заседании Координационного совета генпрокуроров стран СНГ 23 сентября в столице Казахстана Нур-Султане состоялось 31-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).
Внешняя политика
23 сентября 2021 г. 16:43
Камран Алиев принял участие в заседании Координационного совета генпрокуроров стран СНГ

23 сентября в столице Казахстана Нур-Султане состоялось 31-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На мероприятии, в котором приняли участие руководящие лица органов прокуратуры СНГ и международных организаций, нашу страну представляла делегация во главе с генеральным прокурором Камраном Алиевым.

Генпрокурор провел встречи с коллегами из Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Молдовы, а также с руководящими лицами авторитетных международных организаций, на которых были обсуждены текущие отношения и перспективы дальнейшего сотрудничества.

В мероприятиях принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKamran Əliyev MDB dövlətləri Baş prokurorlarının Əlaqələndirmə Şurasının iclasında iştirak edib

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