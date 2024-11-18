Камран Алиев обсудил с президентом Интерпола двустороннее сотрудничество

Генеральный прокурор Камран Алиев встретился с делегацией во главе с президентом Интерпола Ахмедом Насером Аль-Раиси.

Генеральный прокурор Камран Алиев встретился с делегацией во главе с президентом Интерпола Ахмедом Насером Аль-Раиси.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

На встрече в Генеральной прокуратуре Камран Алиев подчеркнул необходимость дальнейшего развития взаимовыгодных связей между правоохранительными органами Азербайджана и Интерполом, являющимся одной из крупнейших международных организаций, играющей важную роль в осуществлении правосудия.

Стороны обсудили успешное завершение сессии высокого уровня "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата", организованной Генеральной прокуратурой Азербайджана, Управлением ООН по наркотикам и преступности и Министерством внутренних дел ОАЭ в рамках COP29. Была подчеркнута важность сотрудничества правоохранительных органов в защите окружающей среды.

Президент Интерпола Ахмед Насер Аль-Раиси положительно оценил реформы в органах прокуратуры Азербайджана и рассказал о перспективах развития взаимовыгодных связей между возглавляемой им организацией и правоохранительными органами Азербайджана.

На встрече также обсуждались вопросы расширения двусторонних связей, повышения эффективности мер по задержанию лиц, находящихся в международном розыске.