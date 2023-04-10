Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах

Сегодня Турецкая Республика близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах.

Сегодня Турецкая Республика близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах.

Об этом анкаринскому бюро Report сказал заместитель председателя Партии националистического движения Турции, депутат Великого национального собрания Камиль Айдын.

"Благодаря архитектору нашей широкомасштабной политики, президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и "Республиканскому союзу", наша страна добилась большого прогресса", - подчеркнул он.

K. Айдын напомнил, что Турецкая Республика объединилась под названием "Республиканский союз" после предотвращения попытки государственного переворота 15 июля 2016 года: "Благодаря этой политике развилось национальное производство, усилилась борьба с терроризмом. Сегодня Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах. Турция превратилась в страну, способную поддержать Организацию тюркских государств (ОТГ). При политической и моральной поддержке нашего государства была прекращена 30-летняя оккупация Карабаха".

Депутат сказал, что благодаря принципиальности Турции на мировом уровне началось признание существования Турецкой Республики Северного Кипра:

"Наша страна стала источником надежды для братьев в исламском мире. В течение многих лет в экономике Турции применялись модели Всемирного банка и Международного валютного фонда. Благодаря мощной поддержке "Республиканского союза" был положен конец зависимости от модели, препятствующей экономической свободе. Турция избавилась от долгов. Разведка и поиск источников энергии в Черном и Средиземном морях дали положительные результаты. Ускорились темпы работ в области дорожной инфраструктуры. По всей стране строятся новые дороги, расширяется сеть железных дорог. В Турции было построено более 50 аэропортов."

Говоря о попытках прекращения российско-украинской войны, депутат отметил, что именно благодаря действиям Турции под руководством президента Эрдогана мир избежал продовольственного кризиса:

"Наша Партия националистического движения никогда не жалела политической поддержки в правовых рамках для того, чтобы эти успехи продолжались и впредь. Поэтому Эрдоган - наш единый кандидат на президентских выборах 14 мая".