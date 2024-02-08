Камбоджийский депутат: Нарушений на выборах в Азербайджане не было

Нарушений в ходе выборов в Азербайджане не было, и дискриминации по отношению к политическим партиям не наблюдалось.

Нарушений в ходе выборов в Азербайджане не было, и дискриминации по отношению к политическим партиям не наблюдалось.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат камбоджийского парламента Мосине Сос на пресс-конференции по итогам наблюдения за внеочередными президентскими выборами в стране.

По его словам, камбоджийские депутаты наблюдали за выборами по приглашению Милли Меджлиса: "Наши наблюдатели участвовали во всех процессах с момента открытия участков в день голосования до окончания голосования. Они общались с избирателями на избирательных участках, участвовали во встречах со сторонниками кандидатов. На всех участках были созданы все необходимые условия для избирателей, предприняты все шаги для обеспечения безопасности. Были созданы все условия и для наблюдателей. Подсчет голосов также проводился очень эффективно при участии наблюдателей и представителей политических партий".

M.Сос сказал, что президентские выборы в Азербайджане были прозрачными и свободными: "Нарушений не было, и дискриминация к политическим партиям не применялась. Делегация Камбоджи поздравляет правительство и народ Азербайджана с демократическими и прозрачными выборами".