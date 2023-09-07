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Камаледдин Гейдаров: Встреча в рамках ОТГ придаст новый импульс плодотворному сотрудничеству

Камаледдин Гейдаров: Встреча в рамках ОТГ придаст новый импульс плодотворному сотрудничеству Мероприятие, проводимое в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), придаст новый импульс полезному сотрудничеству между соответствующими государственными органами стран-членов и наблюдателей в области управления чрезвычайными ситуациями.
Внешняя политика
7 сентября 2023 г. 11:34
Камаледдин Гейдаров: Встреча в рамках ОТГ придаст новый импульс плодотворному сотрудничеству

Мероприятие, проводимое в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), придаст новый импульс плодотворному сотрудничеству между соответствующими государственными органами стран-членов и наблюдателей в области управления чрезвычайными ситуациями.

Как сообщает Report, об этом министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Камаледдин Гейдаров заявил на второй встрече министров по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями стран Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

"Тесные интеграционные процессы между нашими странами значительно расширили взаимодействие, повысили сплоченность, силу, мощь тюркского мира. Поддержка тюркских государств после разрушительного землетрясения в Турции в феврале 2023 года стала ярким примером солидарности между нашими странами. В этом контексте есть хорошие возможности для дальнейшего развития связей между соответствующими государственными органами наших стран по борьбе с чрезвычайными ситуациями", - сказал он.

Камаледдин Гейдаров отметил, что в рамках второй встречи министров состоится итоговое обсуждение соглашения о создании механизма гражданской обороны стран ОТГ, которое внесет важный вклад в дальнейшее расширение связей между структурами.

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Версия на азербайджанском языке Kəmaləddin Heydərov: "TDT çərçivəsində baş tutan görüş faydalı əməkdaşlığa yeni təkan verəcək"

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