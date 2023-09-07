Камаледдин Гейдаров: Встреча в рамках ОТГ придаст новый импульс плодотворному сотрудничеству

Мероприятие, проводимое в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), придаст новый импульс полезному сотрудничеству между соответствующими государственными органами стран-членов и наблюдателей в области управления чрезвычайными ситуациями.

Мероприятие, проводимое в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), придаст новый импульс плодотворному сотрудничеству между соответствующими государственными органами стран-членов и наблюдателей в области управления чрезвычайными ситуациями.

Как сообщает Report, об этом министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Камаледдин Гейдаров заявил на второй встрече министров по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями стран Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

"Тесные интеграционные процессы между нашими странами значительно расширили взаимодействие, повысили сплоченность, силу, мощь тюркского мира. Поддержка тюркских государств после разрушительного землетрясения в Турции в феврале 2023 года стала ярким примером солидарности между нашими странами. В этом контексте есть хорошие возможности для дальнейшего развития связей между соответствующими государственными органами наших стран по борьбе с чрезвычайными ситуациями", - сказал он.

Камаледдин Гейдаров отметил, что в рамках второй встречи министров состоится итоговое обсуждение соглашения о создании механизма гражданской обороны стран ОТГ, которое внесет важный вклад в дальнейшее расширение связей между структурами.