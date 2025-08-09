Каллас: Соглашения между Баку и Ереваном знаменуют прорыв в завершении десятилетий конфликта

Сегодняшние соглашения между

Сегодняшние соглашения между Баку и Ереваном, скрепленные подписями президента [Азербайджана Ильхама] Алиева и премьер-министра [Армении Никола] Пашиняна в присутствии президента [США Дональда] Трампа в Белом доме, знаменуют собой исторический прорыв, завершающий десятилетия конфликта.

Как сообщает европейское бюро Report , об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Отмечается, что Европейский Союз решительно приветствует усилия обеих сторон и администрации США, которые "сумели использовать благоприятный момент и сделать возможным этот значительный прогресс".

"После завершения двусторонних переговоров между Азербайджаном и Арменией по тексту мирного соглашения в марте этого года, сегодняшнее событие представляет собой важный и решающий шаг на пути к полноценной нормализации отношений между двумя государствами", - говорится в заявлении главы европейской дипломатии.

По ее словам, соглашение основано на взаимном признании суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года.

"Ожидается, что сегодняшнее событие и реализация согласованных мер окажут положительное влияние на мирное развитие всего региона и помогут обществам приблизиться к устойчивому миру и общему процветанию.

Европейский Союз полностью поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и на протяжении многих лет работал с обеими сторонами и международными партнерами для создания условий прочного мира. Мы по-прежнему готовы сотрудничать с партнерами для достижения полноценной нормализации, предоставляя дополнительную поддержку, в том числе для практической реализации следующих шагов", - отмечается в документе.