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Каллас: Нормализация отношений между Баку и Ереваном откроет путь к прочному миру в регионе

Каллас: Нормализация отношений между Баку и Ереваном откроет путь к прочному миру в регионе Каллас: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может открыть путь к прочному миру в регионе
Внешняя политика
30 июня 2025 г. 13:05
Каллас: Нормализация отношений между Баку и Ереваном откроет путь к прочному миру в регионе

Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией может открыть путь к прочному миру в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила сегодня в Ереване на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Каллас подчеркнула, что в ЕС высоко оценивают прогресс, достигнутый между Баку и Ереваном на пути нормализации двусторонних отношений.

"Сегодня мы [министром Мирзояном] также обсудили отношения Армении с Азербайджаном. ЕС продолжает решительно поддерживать нормализацию отношений между двумя странами, основанную на уважении суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ. Этим трем принципам нет альтернативы. Мы рады и воодушевлены прогрессом на пути нормализации двусторонних отношений, поскольку улучшение отношений между Арменией и Азербайджаном может открыть путь к прочному миру в регионе", - отметила она.

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Версия на английском языке Kallas: Baku-Yerevan normalization could pave way for lasting peace in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Kallas: Bakı-İrəvan münasibətlərinin normallaşması regionda davamlı sülhə yol aça bilər

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