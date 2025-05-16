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Каллас: ЕС ждет скорейшего подписания мирного договора между Баку и Ереваном

Каллас: ЕС ждет скорейшего подписания мирного договора между Баку и Ереваном Каллас: ЕС ждет скорейшего подписания мирного договора между Баку и Ереваном
Внешняя политика
16 мая 2025 г. 12:13
Каллас: ЕС ждет скорейшего подписания мирного договора между Баку и Ереваном

Европейский союз ждет скорейшего подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает корреспондент Report из Албании, об этом заявила журналистам глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед началом саммита Европейского политического сообщества.

Каллас считает, что Баку и Ереван очень близки к достижению соглашения.

"Думаю, что скорейшее подписание мирного договора отвечает интересам всех сторон", - добавила она.

Каллас подчеркнула, что планирует встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита: "Я встречусь здесь с премьер-министром Армении. Я также поеду в Армению. Я думаю, что также важно подумать, что мы можем сделать для снижения напряженности в регионе".

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Версия на английском языке Kallas: EU expects Baku-Yerevan peace treaty to be signed soon
Версия на азербайджанском языке Kallas: Aİ Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin tezliklə imzalanmasını gözləyir

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