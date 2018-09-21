Калашников: Межпарламентские отношения России с Азербайджаном находятся на подъеме

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Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Межпарламентская комиссия высокого уровня Азербайджан-Россия будет заниматься рассмотрением вопросов сотрудничества с сферах энергетики, транспорта, логистики и др.

Как сообщает Report, об этом заявил глава комитета российской Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников на пресс-конференции в Баку.

"Межпарламентские связи находятся на подъеме. Мы солидно подняли наши отношения, создав межпарламентскую комиссию высокого уровня Азербайджан-Россия", - заявил Л.Калашников, добавив, что комиссий подобного рода в Госдуме России только шесть.

По его словам, цель создания подобной комиссии – рассмотрение содержательных и актуальных вопросов – энергетика, транспорт, логистика, перевозка, проекты "Север-Юг", "Восток-Запад" и ряд других актуальных вопросов.