Калашников: Избирательный процесс в Азербайджане проходит в соответствии с законом

9 февраля председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов встретился с делегацией Государственной Думы Российской Федерации.

Как сообщает Report, поприветствовав гостей, председатель ЦИК проинформировал об избирательном процессе.

Председатель ЦИК отметил, что выборы освещаются иностранными и местными СМИ. В выборах участвуют большинство политических партий страны. выборы отслеживаются международными и местными наблюдателями. В 1000 участках установлены веб-камеры.

Руководитель делегации Леонид Калашников сказал, что в ходе наблюдения они стали свидетелями того, что избирательный процесс проходит в рамках закона.