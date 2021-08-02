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Как жители Грузии оценивают отношения с Азербайджаном? - ОПРОС

Как жители Грузии оценивают отношения с Азербайджаном? - ОПРОС 15% респондентов в Грузии считают Азербайджан важнейшим политическим партнером страны.
Внешняя политика
2 августа 2021 г. 19:36
Как жители Грузии оценивают отношения с Азербайджаном? - ОПРОС

15% респондентов в Грузии считают Азербайджан важнейшим политическим партнером страны.

Как сообщает грузинское бюро Report, это следует из результатов опроса общественного мнениями, проведенного Международным республиканским институтом (МРИ) в Грузии.

60% респондентов важнейшим политическим партнером Грузии назвали США, 56% - Евросоюз, 32% - Украину.

10% участников опроса считают Турцию самым важным политическим партнером Грузии, а 5% - Армению.

19% опрошенных оценили Азербайджан в качестве важнейшего экономического партнера Грузии, 22% респондентов важнейшим экономическим партнером страны считают Турцию, а 4% - Армению.

Опрос проводился с 15 по 30 июня текущего года среди 1 500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

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