Кайрат Сарыбай: Азербайджан предложил странам СВМДА развивать сотрудничество в гуманитарном разминировании

Председательство Азербайджана планирует рассмотреть гуманитарное разминирование как новую меру доверия в рамках СВМДА.

Председательство Азербайджана предлагает гуманитарное разминирование как новую меру доверия в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Об этом в интервью Report заявил генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай.

По его словам, основной акцент в этом вопросе будет сделан на обмене передовым опытом, учитывая актуальность проблемы гуманитарного разминирования для многих азиатских стран, сталкивающихся с минным загрязнением.

"Вклад в гуманитарные и социальные программы - важный приоритет всех государств-членов СВМДА. Азербайджан в качестве председателя в организации рассматривает СВМДА как эффективную платформу для укрепления мира, стабильности и повышения качества жизни, делая особый акцент на гуманитарном развитии", - сказал он.

Генсек выразил уверенность, что в период председательства Азербайджана участники СВМДА углубят диалог и предпримут согласованные действия в гуманитарных и социальных сферах: "Данные инициативы принесут практическую пользу, укрепят взаимопонимание, уважение к культурам и создадут новые возможности для повышения благосостояния населения в наших странах".

"Председательство Азербайджана знаменует собой начало новой эпохи, характеризующейся двумя значительными преобразованиями: текущим процессом трансформации СВМДА в полноценную международную организацию и глубокими переменами в геополитическом и экономическом контексте. В этом процессе особую значимость приобретают взаимодействие и единство Азии, которая все более утверждает себя как центр глобального роста, инноваций и политического влияния", - добавил Кайрат Сарыбай.

С полной версией интервью можно ознакомится по ссылке.