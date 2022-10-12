Кайрат Осмоналиев: Выстраивание теплых отношений с Азербайджаном важно для Кыргызстана

Кыргызыстан начал реализовывать мероприятия по созданию Торгового Дома Кыргызстана в Азербайджане.

Выстраивание теплых дружественных отношений с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, который уже давно и успешно действует в региональной и мировой политике, безусловно, весьма значимо и необходимо для нашего государства, поэтому первому государственному визиту президента братского государства придается такое важное значение.

Как передает Report, об этом заявил посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев в интервью с кыргызским СМИ.

По его словам, отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном сейчас развиваются динамичнее по сравнению с предыдущими годами, в политико-дипломатической сфере достигнут большой прогресс.

"К примеру, последний визит главы нашего государства Садыра Жапарова в Азербайджан (19-20 апреля) был совершен с перерывом в десять лет, а президент Азербайджана Ильхам Алиев сейчас посетил Кыргызстан в рамках двусторонних отношений без привязки к какому-либо другому международному политическому мероприятию в первый раз за почти двадцатилетний срок своего президентства", - заявил К.Осмоналиев.

Как правило, каждый визит, имеющий статус государственного, придает новый импульс двусторонним отношениям, либо открывает новую страницу взаимоотношений между государствами, сказал посол.

Президенты двух стран уделяют сейчас особое внимание вопросам углубления сотрудничества в экономической сфере, отметил К.Осмоналиев. "Пока объем торгового оборота между нашими странами достаточно скромный – где-то около десяти миллионов долларов в год. Вместе с тем потенциал позволяет нарастить этот объем в десятки раз на взаимовыгодной основе", - сказал посол.

По его словам, создаваемые Торговый Дом Кыргызстана в Баку и Азербайджанско-Кыргызский Фонд развития позволят в скором времени увидеть прогресс в торгово-экономических отношениях двух стран.

Посол также подчеркнул, что культурно-гуманитарная составляющая двустороннего сотрудничества была и будет, так как азербайджанский и кыргызский народы исторически взаимосвязаны едиными корнями, культурой, традициями и религией.