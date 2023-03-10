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Кайлаш Сатьярти: В нынешнее время Глобальный Бакинский форум имеет огромное значение

Кайлаш Сатьярти: В нынешнее время Глобальный Бакинский форум имеет огромное значение В нынешнее время Глобальный Бакинский форум имеет огромное значение.
Внешняя политика
10 марта 2023 г. 19:23
Кайлаш Сатьярти: В нынешнее время Глобальный Бакинский форум имеет огромное значение

В нынешнее время Глобальный Бакинский форум имеет огромное значение.

Как сообщает Report, об этом сказал лауреат Нобелевской премии мира Кайлаш Сатьярти на встрече с президентом Ильхамом Алиевым.

Кайлаш Сатьярти коснулся значения Х Глобального Бакинского форума, поблагодарил главу государства за прекрасную организацию этого, по его словам, исторического мероприятия, выразил удовлетворение тесным сотрудничеством с Международным центром Низами Гянджеви.

"Сегодня, когда в мире происходит раскол между культурами и имеются серьезные угрозы в данной сфере, этот важный форум под Вашим руководством организован очень своевременно", - сказал он.

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Версия на английском языке Kailash Satyarthi: Global Baku Forum is of great importance at present time
Версия на азербайджанском языке Kailaş Satyarti: "Qlobal Bakı Forumu hazırkı zamanda çox böyük önəm daşıyır"

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