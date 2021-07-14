Каха Каладзе: Руководство придает большое значение содержанию Баку в чистоте и его озеленению

"Прежде всего, хочу отметить, что Баку с каждым днем становится все красивее, я был здесь 4 года назад и стал свидетелем того, как город изменился".
Как передает Report, об этом заявил журналистам прибывший с визитом в Баку мэр Тбилиси Каха Каладзе.
"Для меня очень важно озеленение Баку. Очевидно, что руководство страны придает большое значение содержанию города в чистоте и его озеленению", - сказал мэр.
"Сегодня мы встретились с Президентом Ильхамом Алиевым. На встрече обсуждались двусторонние отношения между нашими странами. Мы также говорили о подписанном вчера двустороннем соглашении. Господин Президент подчеркнул важность этого соглашения. Это также позволяет нам углубить наше сотрудничество в будущем", - заявил К. Каладзе журналистам.