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Каха Каладзе: Руководство придает большое значение содержанию Баку в чистоте и его озеленению

Каха Каладзе: Руководство придает большое значение содержанию Баку в чистоте и его озеленению "Прежде всего, хочу отметить, что Баку с каждым днем ​​становится все красивее, я был здесь 4 года назад и стал свидетелем того, как город изменился".
Внешняя политика
14 июля 2021 г. 13:13
Каха Каладзе: Руководство придает большое значение содержанию Баку в чистоте и его озеленению
Каха Каладзе

"Прежде всего, хочу отметить, что Баку с каждым днем ​​становится все красивее, я был здесь 4 года назад и стал свидетелем того, как город изменился".

Как передает Report, об этом заявил журналистам прибывший с визитом в Баку мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Для меня очень важно озеленение Баку. Очевидно, что руководство страны придает большое значение содержанию города в чистоте и его озеленению", - сказал мэр.

"Сегодня мы встретились с Президентом Ильхамом Алиевым. На встрече обсуждались двусторонние отношения между нашими странами. Мы также говорили о подписанном вчера двустороннем соглашении. Господин Президент подчеркнул важность этого соглашения. Это также позволяет нам углубить наше сотрудничество в будущем", - заявил К. Каладзе журналистам.

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Версия на английском языке ФотоKakha Kaladze: Leadership attaches great importance to keeping Baku clean and eco-friendly

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