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Кадри Симсон: ЕС планирует удвоить поставки газа из Азербайджана к 2027 году

Кадри Симсон: ЕС планирует удвоить поставки газа из Азербайджана к 2027 году Новый Меморандум о взаимопонимании подчеркивает стратегическую роль Южного газового коридора в наших усилиях по диверсификации.
Внешняя политика
18 июля 2022 г. 17:23
Кадри Симсон: ЕС планирует удвоить поставки газа из Азербайджана к 2027 году

Новый меморандум о взаимопонимании подчеркивает стратегическую роль Южного газового коридора в наших усилиях по диверсификации.

Как передает Report, об этом заявила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон, комментируя подписание документа по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики между Азербайджаном и ЕС.

По ее словам, Азербайджан уже увеличил поставки природного газа в ЕС, и эта тенденция будет продолжаться: "В этом году будет дополнительно поставлено до 4 миллиардов кубометров газа, а к 2027 году объемы, как ожидается, увеличатся более чем вдвое".

"Наше сотрудничество выходит за рамки этого, ускоряя развертывание возобновляемых источников энергии и осуществляя борьбу с выбросами метана; эти шаги повысят безопасность поставок и помогут достичь наших климатических целей",- отметила К.Симсон.

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Версия на азербайджанском языке Kadri Simson: “Aİ 2027-ci ilədək Azərbaycandan qaz nəqlini ikiqat artırmağı planlaşdırır”
Версия на английском языке Kadri Simson unveils EU's plans to double gas supplies from Azerbaijan by 2027

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