Кадри Симсон: ЕС планирует удвоить поставки газа из Азербайджана к 2027 году

Новый Меморандум о взаимопонимании подчеркивает стратегическую роль Южного газового коридора в наших усилиях по диверсификации.

Новый меморандум о взаимопонимании подчеркивает стратегическую роль Южного газового коридора в наших усилиях по диверсификации.

Как передает Report, об этом заявила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон, комментируя подписание документа по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики между Азербайджаном и ЕС.

По ее словам, Азербайджан уже увеличил поставки природного газа в ЕС, и эта тенденция будет продолжаться: "В этом году будет дополнительно поставлено до 4 миллиардов кубометров газа, а к 2027 году объемы, как ожидается, увеличатся более чем вдвое".

"Наше сотрудничество выходит за рамки этого, ускоряя развертывание возобновляемых источников энергии и осуществляя борьбу с выбросами метана; эти шаги повысят безопасность поставок и помогут достичь наших климатических целей",- отметила К.Симсон.