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Кадри Симсон: ЕС и Азербайджан уже поддерживают очень успешное сотрудничество

Кадри Симсон: ЕС и Азербайджан уже поддерживают очень успешное сотрудничество Мы также закладываем основы долгосрочного партнерства в области устойчивой энергетики. Это партнерство, которое сосредоточено на возобновляемых источниках энергии и на усилении взаимосвязи наших энергосистем.
Внешняя политика
3 февраля 2023 г. 15:06
Кадри Симсон: ЕС и Азербайджан уже поддерживают очень успешное сотрудничество

Мы также закладываем основы долгосрочного партнерства в области устойчивой энергетики. Это партнерство, которое сосредоточено на возобновляемых источниках энергии и на усилении взаимосвязи наших энергосистем.

Как сообщает Report, об этом сказала комиссар Европейского Союза по энергетическим вопросам Кадри Симсон на проходящих 3 февраля в Баку в 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

"Европейский Союз и Азербайджан уже поддерживают очень успешное сотрудничество. Наш новый меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики закрепил роль Южного газового коридора как для ЕС, так и для Азербайджана, и наши шаги направлены на поддержку его расширения", - подчеркнула Кадри Симсон.

Она отметила, что объем поставок трубопроводного газа по Южному газовому коридору в Европейский Союз увеличился с 8,1 миллиарда кубометров в 2021 году до 11,4 миллиарда кубометров в прошлом году.

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Версия на азербайджанском языке Kadri Simson: "Avropa İttifaqı və Azərbaycan çox yaxşı əməkdaşlıq edirlər"

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