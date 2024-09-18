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Кацуя Ватанабэ: Азербайджан и Япония ведут переговоры о скорейшем подписании инвестиционного соглашения

Кацуя Ватанабэ: Азербайджан и Япония ведут переговоры о скорейшем подписании инвестиционного соглашения Усилия правительства Азербайджана по "озеленению" экономики, благоприятные логистические концепции привлекательны для японских компаний.
Внешняя политика
18 сентября 2024 г. 15:37
Кацуя Ватанабэ: Азербайджан и Япония ведут переговоры о скорейшем подписании инвестиционного соглашения

Усилия правительства Азербайджана по "озеленению" экономики, благоприятные логистические концепции привлекательны для японских компаний.

Об этом в интервью Report сказал посол Японии в Азербайджане Кацуя Ватанабэ.

По его словам, основная часть японских инвестиций в Азербайджане направлена на нефтегазовую и энергетическую сферы.

"На мой взгляд, многолетнее участие компаний INPEX, ITOCHU в проектах "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Баку-Тбилиси-Джейхан" являются свидетельством хороших двусторонних экономических связей между нашими странами. Кроме того, усилия правительства Азербайджана по "озеленению" экономики, благоприятные логистические концепции также привлекательны для японских компаний. Есть надежда на развитие сотрудничества в сфере туризма", - сказал дипломат.

Посол также напомнил, что 4 августа 2023 года Азербайджан и Япония приняли достигли соглашения "Об отмене двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов".

"В настоящее время между обеими странами ведутся переговоры о скорейшем подписании инвестиционного соглашения. Такие усилия улучшают инвестиционный климат между нашими странами. Я надеюсь, что это приведет к увеличению инвестиций", - добавил он.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Katuya Vatanabe: Azərbaycanın iqtisadiyyatını yaşıllaşdırmaq səyləri onu yaponiyalı investorlar üçün cəlbedici edir

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