Кацуя Ватанабэ: Азербайджан и Япония ведут переговоры о скорейшем подписании инвестиционного соглашения

Усилия правительства Азербайджана по "озеленению" экономики, благоприятные логистические концепции привлекательны для японских компаний.
Об этом в интервью Report сказал посол Японии в Азербайджане Кацуя Ватанабэ.
По его словам, основная часть японских инвестиций в Азербайджане направлена на нефтегазовую и энергетическую сферы.
"На мой взгляд, многолетнее участие компаний INPEX, ITOCHU в проектах "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Баку-Тбилиси-Джейхан" являются свидетельством хороших двусторонних экономических связей между нашими странами. Кроме того, усилия правительства Азербайджана по "озеленению" экономики, благоприятные логистические концепции также привлекательны для японских компаний. Есть надежда на развитие сотрудничества в сфере туризма", - сказал дипломат.
Посол также напомнил, что 4 августа 2023 года Азербайджан и Япония приняли достигли соглашения "Об отмене двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов".
"В настоящее время между обеими странами ведутся переговоры о скорейшем подписании инвестиционного соглашения. Такие усилия улучшают инвестиционный климат между нашими странами. Я надеюсь, что это приведет к увеличению инвестиций", - добавил он.
С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.