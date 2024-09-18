Кацуя Ватанабэ: Азербайджан и Япония ведут переговоры о скорейшем подписании инвестиционного соглашения

Усилия правительства Азербайджана по "озеленению" экономики, благоприятные логистические концепции привлекательны для японских компаний.

Усилия правительства Азербайджана по "озеленению" экономики, благоприятные логистические концепции привлекательны для японских компаний.

Об этом в интервью Report сказал посол Японии в Азербайджане Кацуя Ватанабэ.

По его словам, основная часть японских инвестиций в Азербайджане направлена на нефтегазовую и энергетическую сферы.

"На мой взгляд, многолетнее участие компаний INPEX, ITOCHU в проектах "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Баку-Тбилиси-Джейхан" являются свидетельством хороших двусторонних экономических связей между нашими странами. Кроме того, усилия правительства Азербайджана по "озеленению" экономики, благоприятные логистические концепции также привлекательны для японских компаний. Есть надежда на развитие сотрудничества в сфере туризма", - сказал дипломат.

Посол также напомнил, что 4 августа 2023 года Азербайджан и Япония приняли достигли соглашения "Об отмене двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов".

"В настоящее время между обеими странами ведутся переговоры о скорейшем подписании инвестиционного соглашения. Такие усилия улучшают инвестиционный климат между нашими странами. Я надеюсь, что это приведет к увеличению инвестиций", - добавил он.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.