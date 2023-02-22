Кабмин РФ внес на ратификацию в Думу договор с Азербайджаном о пенсионном сотрудничестве

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о внесении на ратификацию в Госдуму договора между Россией и Азербайджаном о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о внесении на ратификацию в Госдуму договора между Россией и Азербайджаном о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

В постановлении отмечается, что договор был подписан 26 апреля 2022 года в Баку.

Согласно положениям договора, гражданам Азербайджана при начислении пенсии будет засчитан трудовой стаж, приобретенный ими во время работы в РФ, а россиянам - стаж, приобретенный на азербайджанской территории.