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Кабмин РФ внес на ратификацию в Думу договор с Азербайджаном о пенсионном сотрудничестве

Кабмин РФ внес на ратификацию в Думу договор с Азербайджаном о пенсионном сотрудничестве Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о внесении на ратификацию в Госдуму договора между Россией и Азербайджаном о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения.
Внешняя политика
22 февраля 2023 г. 21:36
Кабмин РФ внес на ратификацию в Думу договор с Азербайджаном о пенсионном сотрудничестве

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о внесении на ратификацию в Госдуму договора между Россией и Азербайджаном о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

В постановлении отмечается, что договор был подписан 26 апреля 2022 года в Баку.

Согласно положениям договора, гражданам Азербайджана при начислении пенсии будет засчитан трудовой стаж, приобретенный ими во время работы в РФ, а россиянам - стаж, приобретенный на азербайджанской территории.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya hökuməti Azərbaycanla pensiya sahəsində əməkdaşlıq barədə sazişi Dumaya təqdim edib

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