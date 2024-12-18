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Кабмин РФ поддержал соглашение с Баку о перевозках через коридор "Север - Юг"

Кабмин РФ поддержал соглашение с Баку о перевозках через коридор "Север - Юг" Правительство РФ одобрило проект соглашения между Москвой и Баку о совместном развитии транзитных грузовых перевозок по международному транспортному коридору (МТК) "Север - Юг".
Внешняя политика
18 декабря 2024 г. 23:35
Кабмин РФ поддержал соглашение с Баку о перевозках через коридор Север - Юг

Правительство РФ одобрило проект соглашения между Москвой и Баку о совместном развитии транзитных грузовых перевозок по международному транспортному коридору (МТК) "Север - Юг".

Как передает Report, это следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В документе указано, что цель соглашения заключается в повышении эффективности транспортных связей и увеличении потенциала западного маршрута МТК "Север - Юг".

РФ и Азербайджан будут обеспечивать свободное перемещение грузов по своим территориям при транзитных перевозках с учетом требований документа и законодательства двух стран. Правила таможенного контроля будут опираться как на соглашение с законодательством, так и на международные договоры, в которых участвуют Москва и Баку.

Документ также устанавливает гарантированный объем грузов, который должен быть перевезен из РФ в Азербайджан ежегодно после обновления железнодорожной инфраструктуры. С 1 января 2028 года он составит минимум 5 млн тонн, а после принятия соответствующего решения вырастет до 15 млн тонн каждый год.

Если Россия за год не перевезла заявленный объем грузов, РЖД будет обязана выплатить компенсацию ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Если Баку откажется принять груз в необходимом объеме, выплату получит российская компания.

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Версия на азербайджанском языке Mişustin “Şimal-Cənub” dəhlizi üzrə Azərbaycanla daşımalar haqqında sazişi dəstəkləyib

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