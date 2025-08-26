Кабмин проводит специальное заседание по итогам визита президента в Вашингтон

О нас

26 августа 2025 г. 15:02
Кабинет Министров Азербайджана проводит специальное заседание, посвященное итогам визита президента Ильхама Алиева в Вашингтон.

Как сообщает Report, заседание проходит под председательством премьер-министра Али Асадова при полном составе правительства.

В ходе сегодняшнего заседания ожидаются выступления министров.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев находился с визитом в Вашингтоне 7-8 августа. В рамках визита лидеры Азербайджана и Армении при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали в Белом доме совместную декларацию. Кроме этого, главы МИД Азербайджана и Армении в присутствии трех стран парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений.

