Кабмин Армении одобрил регламент работы комиссий по делимитации границы с Азербайджаном

Правительство Армении на заседании в четверг одобрило регламент работы комиссий по делимитации границы с Азербайджаном.

Правительство Армении на заседании в четверг одобрило регламент работы комиссий по делимитации границы с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил вице-премьер Армении, глава армянской комиссии по делимитации Мгер Григорян.

По его словам, нынешний документ носит технический характер, и касается порядка организации встреч и работы.

Григорян сообщил, что аналогичное решение примет и Азербайджан.

"На следующем этапе нужно разработать другой, более содержательный, регламент. В нем будет представлена методика процесса, определены понятия "карта", "правовой документ". Думаю, что после согласования методики мы продолжим работу над конкретными документами и топографическими картами", - сказал вице-премьер Армении.

Затем стороны начнут представлять друг другу документы, оценивать их и обмениваться мнениями, сказал он.

Григорян пояснил, что нынешний документ будет опубликован сторонами после одобрения в обеих странах.

В свою очередь премьер-министр Никол Пашинян заявил о важности публикации документа, так как общество и эксперты получат возможность ознакомиться с тем, как будет проходить процесс делимитации границы.

"Есть понимание (сегодняшнее решение – это доказательство) того, что необходимо активизировать работу и зафиксировать прогресс в этом направлении. Конечно, в рамках тех договоренностей, которые были оглашены", – отметил Пашинян.

Напомним, 30 ноября на границе между Арменией и Азербайджаном состоялась пятая встреча госкомиссий по делимитации границы между двумя странами под председательством вице-премьера Армении Мгера Григоряна и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.