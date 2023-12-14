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Кабмин Армении одобрил регламент работы комиссий по делимитации границы с Азербайджаном

Кабмин Армении одобрил регламент работы комиссий по делимитации границы с Азербайджаном Правительство Армении на заседании в четверг одобрило регламент работы комиссий по делимитации границы с Азербайджаном.
Внешняя политика
14 декабря 2023 г. 12:51
Кабмин Армении одобрил регламент работы комиссий по делимитации границы с Азербайджаном

Правительство Армении на заседании в четверг одобрило регламент работы комиссий по делимитации границы с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил вице-премьер Армении, глава армянской комиссии по делимитации Мгер Григорян.

По его словам, нынешний документ носит технический характер, и касается порядка организации встреч и работы.

Григорян сообщил, что аналогичное решение примет и Азербайджан.

"На следующем этапе нужно разработать другой, более содержательный, регламент. В нем будет представлена методика процесса, определены понятия "карта", "правовой документ". Думаю, что после согласования методики мы продолжим работу над конкретными документами и топографическими картами", - сказал вице-премьер Армении.

Затем стороны начнут представлять друг другу документы, оценивать их и обмениваться мнениями, сказал он.

Григорян пояснил, что нынешний документ будет опубликован сторонами после одобрения в обеих странах.

В свою очередь премьер-министр Никол Пашинян заявил о важности публикации документа, так как общество и эксперты получат возможность ознакомиться с тем, как будет проходить процесс делимитации границы.

"Есть понимание (сегодняшнее решение – это доказательство) того, что необходимо активизировать работу и зафиксировать прогресс в этом направлении. Конечно, в рамках тех договоренностей, которые были оглашены", – отметил Пашинян.

Напомним, 30 ноября на границе между Арменией и Азербайджаном состоялась пятая встреча госкомиссий по делимитации границы между двумя странами под председательством вице-премьера Армении Мгера Григоряна и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan sərhədlərin delimitasiyası komissiyasının reqlamentini təsdiqləyib
Версия на английском языке Armenian Cabinet of Ministers approves regulations for work of border delimitation commissions

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