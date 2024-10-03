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Кабине Думбия: Азербайджан привержен поддержке суверенитета стран Африки и других регионов

Кабине Думбия: Азербайджан привержен поддержке суверенитета стран Африки и других регионов Азербайджан - страна, которая отличается своей приверженностью поддержке суверенитета стран Африки и других регионов.
Внешняя политика
3 октября 2024 г. 11:20
Кабине Думбия: Азербайджан привержен поддержке суверенитета стран Африки и других регионов

Азербайджан - страна, которая отличается своей приверженностью поддержке суверенитета стран Африки и других регионов.

Как сообщает Report, об этом президент неправительственной организации ASRAD Кабине Думбия сказал на международной конференции “Французская политика неоколониализма в Африке”.

"Ваше видение [правительства Азербайджана] и ваша решимость вывести эту дискуссию на международную арену имеют решающее значение для нашего коллективного понимания современных проблем", - сказал он.

К. Думбия также выразил благодарность Бакинской инициативной группе (БиГ) и ее исполнительному директору группы за организацию сегодняшней конференции.

"Хотел бы поблагодарить Бакинскую инициативную группу за создание этого пространства для размышлений и обмена мнениями, а также Аббасу Аббасову за руководство организацией мероприятия. Убежден, что благодаря подобным дискуссиям мы сможем лучше понять проблемы и возможности, которые открываются перед нами, и, таким образом, проложить путь к более подлинному суверенитету в наших странах", - отметил он.

Он подчеркнул, что статус колонизированной страны лишает понимания жизни в условиях свободы, препятствует возможности принимать независимые решения.

"Концепция суверенитета подтверждается глобализацией. Суверенитет, который означает способность государства осуществлять свою власть на своей территории и принимать независимые решения, сегодня сталкивается со сложными реалиями глобализованного мира. Африканские государства, несмотря на то, что они обрели политическую независимость, продолжают бороться за подтверждение своей автономии перед лицом могущественных сил транснациональных корпораций, международных финансовых институтов, бывших колониальных держав и новых сверхдержав", - добавил он.

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Версия на английском языке Kabine Doumbia: Azerbaijan committed to supporting sovereignty of countries in Africa and beyond

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