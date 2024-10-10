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К инициативе Азербайджана о прекращении огня на время проведения COP29 присоединились 127 стран

К инициативе Азербайджана о прекращении огня на время проведения COP29 присоединились 127 стран "Совместный призыв к прекращению огня", с инициативой которого выступил Азербайджан 21 сентября, в Международный день мира, в рамках председательства на 29-й Конференции ООН по изменению климата (COP29), был поддержан всеми государствами-членами Движения
Внешняя политика
10 октября 2024 г. 21:19
К инициативе Азербайджана о прекращении огня на время проведения COP29 присоединились 127 стран

"Совместный призыв к прекращению огня", с инициативой которого выступил Азербайджан 21 сентября, в Международный день мира, в рамках председательства на 29-й Конференции ООН по изменению климата (COP29), был поддержан всеми государствами-членами Движения неприсоединения.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Таким образом, к инициативе на данный момент присоединились 127 стран.

"Данная инициатива направлена на то, чтобы подчеркнуть связь между конфликтами и изменением климата, важность поиска коллективных решений для защиты наиболее уязвимых групп, а также на поощрение позитивного импульса и сотрудничества, которые могут привести к миру между народами.

В призыве содержится просьба ко всем сторонам соблюдать прекращение огня в течение ноября, когда проходит сессия COP29, и выражается уверенность в том, что человечество сможет преодолеть политические проблемы и проявить солидарность в отношении фундаментального послания COP29.

Совместный призыв к прекращению огня поддерживается не только государствами, но и более чем тысячей международных институтов, представителей частного сектора, организаций гражданского общества и влиятельных общественных деятелей", - отмечается в сообщении.

С полным текстом инициативы можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın “Birgə Atəşkəs Çağırışı” təşəbbüsünə 127 ölkə qoşulub

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