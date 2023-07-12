Эрдоган: К 2025 году российские миротворцы покинут Карабах

В ходе пресс-конференции после саммита лидеров НАТО президент Турции Эрдоган ответил на вопрос азербайджанского журналиста о размещении российских миротворцев в Карабахе.

К 2025 году российские миротворцы покинут Карабах.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время итоговой пресс-конференции после саммита глав государств и правительств стран-НАТО в среду в Вильнюсе, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста о размещении российских миротворцев в Карабахе.

Президент Турции отметил, что согласно договору российские миротворцы будут оставаться в обозначенных местах в Карабахе до 2025 года, а к 2025 году Россия покинет эти места: "Я верю, что Москва будет придерживаться заключенного соглашения. Мой брат Ильхам Алиев также внимательно следит за ситуацией в регионе".