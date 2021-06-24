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Йылдыз: Во имя мира Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана

Йылдыз: Во имя мира Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана "Если Армения хочет мира, она должна признать территориальную целостность Азербайджана и положить конец враждебным действиям".
Внешняя политика
24 июня 2021 г. 16:08
Йылдыз: Во имя мира Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана
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"Если Армения хочет мира, она должна признать территориальную целостность Азербайджана и положить конец враждебным действиям".

Об этом французскому бюро Report заявил глава турецкой делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат Ахмет Йылдыз.

По его словам, армянские депутаты, полностью отойдя от тем, обсуждаемых на заседаниях ПАСЕ, выдвигают в адрес Азербайджана необоснованные обвинения: "Члены армянской делегации в ПАСЕ довольно часто на заседаниях пытаются поднять тему прошлогодней войны. Заявления представителя армянской делегации об "оккупированной Шуше", прозвучавшие в связи с визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, говорит о том, сколь они честны и непредвзяты. Мы даем им надлежащие ответы и их старания остаются безрезультатными".

A.Йылдыз напомнил, что генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович на летней сессии ПАСЕ, отвечая на вопрос армянской делегации о задержанных армянах, затронула вопрос разминирования освобожденных территорий Азербайджана: "Генеральный секретарь поприветствовала освобождение армянских пленных. Она заявила, что вся ответственность лежит на Армении. Это был ожидаемый ответ генерального секретаря. В целом, ее ответом стало признание территориальной целостности Азербайджана. В СЕ и ПАСЕ случаются жесткие прения, но будем и дальше отстаивать свою позицию".

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Версия на английском языке Turkish MP: If Armenia wants peace, it must recognize Azerbaijan's territorial integrity
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli deputat: "Ermənistan sülh istəyirsə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalıdır"

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