Йылдыз: Во имя мира Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана

"Если Армения хочет мира, она должна признать территориальную целостность Азербайджана и положить конец враждебным действиям".

"Если Армения хочет мира, она должна признать территориальную целостность Азербайджана и положить конец враждебным действиям".

Об этом французскому бюро Report заявил глава турецкой делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат Ахмет Йылдыз.

По его словам, армянские депутаты, полностью отойдя от тем, обсуждаемых на заседаниях ПАСЕ, выдвигают в адрес Азербайджана необоснованные обвинения: "Члены армянской делегации в ПАСЕ довольно часто на заседаниях пытаются поднять тему прошлогодней войны. Заявления представителя армянской делегации об "оккупированной Шуше", прозвучавшие в связи с визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, говорит о том, сколь они честны и непредвзяты. Мы даем им надлежащие ответы и их старания остаются безрезультатными".

A.Йылдыз напомнил, что генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович на летней сессии ПАСЕ, отвечая на вопрос армянской делегации о задержанных армянах, затронула вопрос разминирования освобожденных территорий Азербайджана: "Генеральный секретарь поприветствовала освобождение армянских пленных. Она заявила, что вся ответственность лежит на Армении. Это был ожидаемый ответ генерального секретаря. В целом, ее ответом стало признание территориальной целостности Азербайджана. В СЕ и ПАСЕ случаются жесткие прения, но будем и дальше отстаивать свою позицию".