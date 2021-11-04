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Йылдырым: Проведение Глобального Бакинского форума в период пандемии COVID-19 – смелый шаг

Йылдырым: Проведение Глобального Бакинского форума в период пандемии COVID-19 – смелый шаг Проведение Глобального Бакинского форума в период пандемии COVID-19 – очень смелый шаг.
Внешняя политика
4 ноября 2021 г. 15:41
Йылдырым: Проведение Глобального Бакинского форума в период пандемии COVID-19 – смелый шаг

Проведение Глобального Бакинского форума в период пандемии COVID-19 – очень смелый шаг.

Об этом, сообщает Report, заявил бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, выступая на VIII Глобальном Бакинском форуме.

"Большое число участников - проявление желания скорейшего окончания этой пандемии, отравляющей всем нам жизнь", - сказал он.

Тема форума «Мир после COVID-19» очень актуальна, считает Йылдырым. «Эта эпидемия показала, что никакая страна в мире в одиночку не может быть в безопасности. Безопасность мира зависит от безопасности всех регионов, людей».

Он отметил, что Турция смогла стать одной из передовых стран в борьбе с пандемией. Главной причиной этого стали большие вложения за последние 20 лет в систему здравоохранения, инфраструктуру страны.

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Версия на английском языке Yildirim: Hosting Global Baku Forum during COVID pandemic is bold step
Версия на азербайджанском языке Binəli Yıldırım: "Bakı forumunun pandemiya dövründə keçirilməsi cəsarətli addımdır"

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