Йылдырым: Проведение Глобального Бакинского форума в период пандемии COVID-19 – смелый шаг

Проведение Глобального Бакинского форума в период пандемии COVID-19 – очень смелый шаг.

Проведение Глобального Бакинского форума в период пандемии COVID-19 – очень смелый шаг.

Об этом, сообщает Report, заявил бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, выступая на VIII Глобальном Бакинском форуме.

"Большое число участников - проявление желания скорейшего окончания этой пандемии, отравляющей всем нам жизнь", - сказал он.

Тема форума «Мир после COVID-19» очень актуальна, считает Йылдырым. «Эта эпидемия показала, что никакая страна в мире в одиночку не может быть в безопасности. Безопасность мира зависит от безопасности всех регионов, людей».

Он отметил, что Турция смогла стать одной из передовых стран в борьбе с пандемией. Главной причиной этого стали большие вложения за последние 20 лет в систему здравоохранения, инфраструктуру страны.