Jüdisches Europa: Аналогии между нацисткой политикой по евреям и ситуацией в Карабахе недопустимы

Проведение аналогий между нацистской политикой "окончательного решения еврейского вопроса" и отношением Азербайджана к армянам в Карабахе не только недопустимо, но и совершенно безосновательно.

Проведение аналогий между нацистской политикой "окончательного решения еврейского вопроса" и отношением Азербайджана к армянам в Карабахе не только недопустимо, но и совершенно безосновательно.

Как передает Report, об этом говорится в статье общеевропейского еврейского издания на немецком языке Jüdisches Europa.

В публикации отмечается, что никаких документальных доказательств относительно обвинений против Азербайджана в "геноциде" армян нет, так же как и утверждений о голоде среди армянского населения Карабаха нет.

"Зависимые от Ирана армянские лидеры заявляют в ООН о "геноциде голодом", а социальные сети изобилуют фотографиями шумных ресторанов и роскошных свадеб в Ханкенди с грудами жареного мяса и тортами размером в человеческий рост", - отмечает издание.

В статье подчеркивается, что несмотря на эту шумную пропагандистскую кампанию, нет видимых доказательств утверждений о "голодающем населении", какие можно было бы легко привести в наш век глобальных электронных СМИ.

В свою очередь, глава Одесской иудейской религиозной общины Шломо Бакшт считает обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна о создании "гетто" властями Азербайджана в отношении армян оскорблением светлой памяти жертв Холокоста.

Согласно другим израильским СМИ, с мая проармянские активисты в Израиле на средства, получаемые от армянских организаций США, распространяют в израильских и еврейско-американских СМИ материалы с призывом отказаться от поддержки Азербайджана. Главный аргумент: евреи, пережившие Холокост, теперь, якобы, сами становятся "соучастниками геноцида" армян в Карабахе. Тем самым, предпринимается попытка оказать давление на израильское руководство с целью заставить его отказаться от военно-стратегического партнерства с Азербайджаном.



"Но организаторы этой кампании не имеют реальных рычагов влияния на руководство Израиля. Поэтому намного больший резонанс в Израиле имеет ответная кампания раввинов со всего мира, выступающих в израильских, американских и французских СМИ с осуждением руководства Армении в связи с деионизацией Азербайджана и циничной эксплуатацией темы Холокоста в пропагандистских целях", - считают авторы.

А одно из основных ресурсов еврейской диаспоры Латинской Америки, аргентинское интернет-издание Visavisс опубликовало статью, где говорится о том, что обвинения в адрес официального Баку по поводу "геноцида" армян в Карабахе является самой настоящей клеветнической кампанией.