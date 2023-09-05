О нас

Jüdisches Europa: Аналогии между нацисткой политикой по евреям и ситуацией в Карабахе недопустимы

Jüdisches Europa: Аналогии между нацисткой политикой по евреям и ситуацией в Карабахе недопустимы Проведение аналогий между нацистской политикой "окончательного решения еврейского вопроса" и отношением Азербайджана к армянам в Карабахе не только недопустимо, но и совершенно безосновательно.
Внешняя политика
5 сентября 2023 г. 11:11
Jüdisches Europa: Аналогии между нацисткой политикой по евреям и ситуацией в Карабахе недопустимы

Проведение аналогий между нацистской политикой "окончательного решения еврейского вопроса" и отношением Азербайджана к армянам в Карабахе не только недопустимо, но и совершенно безосновательно.

Как передает Report, об этом говорится в статье общеевропейского еврейского издания на немецком языке Jüdisches Europa.

В публикации отмечается, что никаких документальных доказательств относительно обвинений против Азербайджана в "геноциде" армян нет, так же как и утверждений о голоде среди армянского населения Карабаха нет.

"Зависимые от Ирана армянские лидеры заявляют в ООН о "геноциде голодом", а социальные сети изобилуют фотографиями шумных ресторанов и роскошных свадеб в Ханкенди с грудами жареного мяса и тортами размером в человеческий рост", - отмечает издание.

В статье подчеркивается, что несмотря на эту шумную пропагандистскую кампанию, нет видимых доказательств утверждений о "голодающем населении", какие можно было бы легко привести в наш век глобальных электронных СМИ.

В свою очередь, глава Одесской иудейской религиозной общины Шломо Бакшт считает обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна о создании "гетто" властями Азербайджана в отношении армян оскорблением светлой памяти жертв Холокоста.

Согласно другим израильским СМИ, с мая проармянские активисты в Израиле на средства, получаемые от армянских организаций США, распространяют в израильских и еврейско-американских СМИ материалы с призывом отказаться от поддержки Азербайджана. Главный аргумент: евреи, пережившие Холокост, теперь, якобы, сами становятся "соучастниками геноцида" армян в Карабахе. Тем самым, предпринимается попытка оказать давление на израильское руководство с целью заставить его отказаться от военно-стратегического партнерства с Азербайджаном.

"Но организаторы этой кампании не имеют реальных рычагов влияния на руководство Израиля. Поэтому намного больший резонанс в Израиле имеет ответная кампания раввинов со всего мира, выступающих в израильских, американских и французских СМИ с осуждением руководства Армении в связи с деионизацией Азербайджана и циничной эксплуатацией темы Холокоста в пропагандистских целях", - считают авторы.

А одно из основных ресурсов еврейской диаспоры Латинской Америки, аргентинское интернет-издание Visavisс опубликовало статью, где говорится о том, что обвинения в адрес официального Баку по поводу "геноцида" армян в Карабахе является самой настоящей клеветнической кампанией.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
4 сентября 2023 г. 15:37
Эксперт: Перезапуск формата Иран-Азербайджан-Турция позволит возобновить коммуникации в регионе
Эксперт: Перезапуск формата "Иран-Азербайджан-Турция" позволит возобновить коммуникации в регионе
4 сентября 2023 г. 15:34
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
4 сентября 2023 г. 15:02
Открытие Центра детского творчества, который Казахстан строит в Физули, запланировано на декабрь
Открытие Центра детского творчества, который Казахстан строит в Физули, запланировано на декабрь
4 сентября 2023 г. 15:00
Замглавы МИД: Казахстан заинтересован в разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
Замглавы МИД: Казахстан заинтересован в разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
4 сентября 2023 г. 14:25
Назначен имам мечети Юхары Гёвхарага - ФОТО
Назначен имам мечети Юхары Гёвхарага - ФОТО
1 сентября 2023 г. 16:53
Ирландский эксперт: Военные провокации Армении нацелены на привлечение внимания
Ирландский эксперт: Военные провокации Армении нацелены на привлечение внимания
1 сентября 2023 г. 16:26
Политолог: Армения и Франция искусственно раздувают кризис в Карабахе
Политолог: Армения и Франция искусственно раздувают "кризис" в Карабахе
1 сентября 2023 г. 12:27
Американский эксперт: Отказ армян в Карабахе от продовольствия из Азербайджана - нерациональное решение
Американский эксперт: Отказ армян в Карабахе от продовольствия из Азербайджана - нерациональное решение
1 сентября 2023 г. 11:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi