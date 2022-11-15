JP: Иран угрожает региону и недоволен сближением Израиля с Азербайджаном и Бахрейном

Иран может угрожать региону.

Улучшение отношений Израиля с Азербайджаном и Бахрейном вызывает очевидное неприятие со стороны Ирана, который пытается противопоставить дипломатическому успеху Израиля угрозы своим соседям.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье в израильской газете Jerusalem Post.

Авторы статьи анализируют публикации в иранской прессе и приводят материалы, где говорится об обеспокоенности Ирана ролью Израиля на Кавказе. В частности, в передовице иранской газеты Fars News содержится пространная критика в адрес Азербайджана и заявления, что Иран не потерпит присутствия Израиля вблизи своих границ.

"Исламская Республика Иран не потерпит присутствия и деятельности сионистского режима, направленных против ее национальной безопасности, и примет любые необходимые меры в этом отношении", - утверждается в статье Fars News.

Тегеран также призывает Баку не позволять никаким иностранным странам влиять на его политику. Это ответ на тесные связи Азербайджана с Турцией и Израилем. “Азербайджан в течение многих лет спонсирует произраильские движения и даже прямое присутствие сионизма в регионе”, - утверждается в статье. - “Эта страна забыла, что во время серьезных и исторических кризисов в этом регионе именно Иран поддерживал территориальную целостность этой страны и не позволял внерегиональным державам нарушать стратегический порядок в этом регионе”.

Иранское издание Tasnim news цитирует активистов оппозиции в Бахрейне. Общая тенденция этих двух статей призвана предостеречь как Бахрейн, так и Азербайджан.

"И неслучайно Иран говорит о новом оружии, таком как “гиперзвуковые” ракеты, в попытке посеять страх в регионе. Тегеран заявил, что его новые ракеты вскоре смогут уклоняться от систем противовоздушной обороны, зная, что Израиль обладает одними из самых передовых ПВО в регионе. Исламская Республика в прошлом пыталась угрожать Израилю высокоточными боеприпасами (ПГМ). Таким образом, контекст здесь таков, что Иран стремится передать послание Азербайджану и Бахрейну, которых он сейчас рассматривает как прифронтовые государства, граничащие с Ираном на море и суше с двух флангов. Смысл в том, что Иран может угрожать региону", - отмечает Jerusalem Post.

Иран все больше обеспокоен расширяющимися связями Израиля как с Бахрейном, так и с Азербайджаном, потому что нынешняя ситуация меняет обычную роль Тегерана. И именно в то момент, когда Иран сталкивается с протестами дома и опасается, что страны, расположенные ближе к нему, могут представлять угрозу.