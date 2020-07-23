JP: Азербайджан является успешным примером в борьбе с COVID-19

Пандемия коронавируса утвердила за собой одну истину: не всегда размер страны или экономический потенциал важнее всего при преодолении кризиса, но быстрые и своевременные действия

Пандемия коронавируса утвердила за собой одну истину: не всегда размер страны или экономический потенциал важнее всего при преодолении кризиса, но быстрые и своевременные действия. В этом смысле, несмотря на то, что Азербайджан является относительно маленькой страной, борьба с COVID-19 до сих пор была успешной и эффективной.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье израильского политического аналитика Арье Гута, опубликованного в Jerusalem Post.

В статье отмечается, что с самого первого дня Азербайджан воспринял угрозу вируса крайне серьезно. Под руководством президента Ильхама Алиева были приняты комплексные меры по предотвращению распространения вируса, применяя одну из самых высоких в мире схем тестирования на душу населения.

В добавок к более чем 20 государственным больницам, лечащим пациентов с COVID-19, с начала вспышки были открыты четыре модульных больницы. Планируется построить и сдать в эксплуатацию еще две модульные больницы за счет правительства, а также четыре с частным финансированием в ближайшие месяцы.

По меньшей мере, трое из соседних стран сообщили о более высоком числе случаев COVID-19 на душу населения. Похоже, что Азербайджан преуспевает в сдерживании и предотвращении распространения коронавируса, а также в смягчении неблагоприятных последствий пандемии для своей экономики и людей.

"Сегодня надежный партнер и союзник Израиля в Евразии, Азербайджан, является сильным, независимым государством и лидером геополитических и геоэкономических процессов в регионе Южного Кавказа, участвующим в различных совместных проектах, способствующих миру, стабильности и процветанию в регионе и за его пределами. Другими словами, Азербайджан сегодня является экспортером безопасности и стабильности. Более того, страна напрямую поддерживает усилия международного сообщества по предотвращению современных угроз", - говорится в статье.