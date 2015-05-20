​Йоханнес Хан: ЕС продолжит сотрудничать со странами Восточного партнерства на основе дифференциального подхода

Рига. 20 мая. REPORT.AZ/ "С момента прошлого саммита Восточного партнерства Евросоюз успешно начал с Азербайджаном стратегическое энергетическое партнерство".

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции комиссар ЕС по Европейской политике соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан, комментируя успехи программы Восточное партнерство в отношениях с каждой страной и перспективы этой программы.

"Мы достигли действительных результатов с момента начала этой программы. С Азербайджаном мы успешно начали стратегическое энергетическое партнерство", - отметил Й.Хан.

Он подчеркнул, что программа Восточное партнерство - это площадка для мирного сотрудничества и не направлена против какой-либо третьей стороны.

Говоря о дальнейшем развитии программы, комиссар отметил, что ЕС остается приверженным этой программе и впредь.

Он отметил важность противостояния таким вызовам, как территориальные конфликты и угрозы суверенитету стран-членов Восточного партнерства.

Й.Хан заявил, что ЕС продолжит сотрудничать со странами Восточного партнерства, учитывая принцип дифференциального подхода.

Напомним, 21-22 мая в Риге состоится четвертый саммит Восточного партнерства. Данная программа нацелена на сближение ЕС с шестью странами - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Молдовой, Украиной и Беларусью.