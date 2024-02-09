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"Jerusalem Post": Азербайджан - страна без истории антисемитизма

"Jerusalem Post": Азербайджан - страна без истории антисемитизма "Мы должны выразить восхищение и уважение к странам, таким как Азербайджан, Япония и Микронезия, которые не имеют истории антисемитизма".
Внешняя политика
9 февраля 2024 г. 20:57
Jerusalem Post: Азербайджан - страна без истории антисемитизма

"Мы должны выразить восхищение и уважение к странам, таким как Азербайджан, Япония и Микронезия, которые не имеют истории антисемитизма".

Как сообщает Report, об этом в газете “The Jerusalem Post” написал доктор Мордехай Кедар, известный израильский эксперт по арабскому миру и Ирану, бывший подполковник Разведывательного корпуса Армии обороны Израиля, профессор востоковедения престижного университета Бар-Илан и директор Центра Ближнего Востока и исламских исследований, научный сотрудник Центра стратегических исследований Бегин-Садат.

В статье под заголовком "Не закрывайте глаза на антисемитизм за границей!" отмечается, что 46% случаев антисемитского насилия произошли в США, а также в Великобритании, Германии, Франции, Канаде, Австралии и других странах. Согласно отчету министерства по делам диаспоры Израиля, количество случаев антисемитского насилия в мире в 2023 году выросло на 235% по сравнению с предыдущим годом.

Автор, обращая внимание на Армению в контексте этого вопроса, отметил, что на фоне текущих событий группа армянской молодежи с фашистскими лозунгами посетила в Ереване памятник Гарегину Нжде, который во время Второй мировой войны привлекал этнических армян к нацистским разведывательным службам и сотрудничал с гитлеровским режимом. Это произошло после поджога в единственной синагоге Армении. После резни 7 октября армянская террористическая организация АСАЛА признала свою причастность к двум последним поджогам и пригрозила нападением на раввинов и израильтян по всему миру.

Призывая израильтян не игнорировать проявления антисемитизма за рубежом, автор статьи также призвал еврейскую диаспору оказывать политическое давление на США, Францию, Великобританию, Армению и другие страны с высоким уровнем антисемитизма в целях защиты местных еврейских общин. В заключение, израильский политолог подчеркнул важность выражения признательности и уважения странам, таким как Азербайджан, Япония и Микронезия, в которых не было случаев антисемитизма.

Подробнее со статьей можно ознакомиться тут.

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Версия на английском языке Jerusalem Post: "We should express our admiration for countries that don't have a history of antisemitism, such as Azerbaijan"
Версия на азербайджанском языке “Jerusalem Post”: “Azərbaycan kimi antisemitizm tarixi olmayan ölkələrə ehtiramımızı bildirməliyik”

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