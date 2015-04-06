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    Комиссар ЕС обсудит в Баку политику Европейского соседства

    Это первый визит Йоханнеса Хана в Азербайджан

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Комиссар ЕС по европейской политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан посетит Азербайджан 7-9 апреля. 

    Как сообщает Report со ссылкой на представительство ЕС в Азербайджане, в ходе визита в Баку Й.Хан проведет обсуждения в рамках консультаций касательно обновления политики Европейского соседства, обсудит предстоящий саммит Восточного Партнерства в Риге в конце мая, а также двустороннее сотрудничество Азербайджана и ЕС.

    Это первый визит Й.Хана в Азербайджан на посту комиссара ЕС.

    Отметим, что в ближайшие четыре месяца ЕС будет проводить консультации по пересмотру политики Европейского соседства. Ожидается, что обновленная программа будет принята к октябрю.

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