Комиссар ЕС обсудит в Баку политику Европейского соседства

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Комиссар ЕС по европейской политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан посетит Азербайджан 7-9 апреля.

Как сообщает Report со ссылкой на представительство ЕС в Азербайджане, в ходе визита в Баку Й.Хан проведет обсуждения в рамках консультаций касательно обновления политики Европейского соседства, обсудит предстоящий саммит Восточного Партнерства в Риге в конце мая, а также двустороннее сотрудничество Азербайджана и ЕС.

Это первый визит Й.Хана в Азербайджан на посту комиссара ЕС.

Отметим, что в ближайшие четыре месяца ЕС будет проводить консультации по пересмотру политики Европейского соседства. Ожидается, что обновленная программа будет принята к октябрю.