Известный перуанский портал пишет о преступлениях армян

Влиятельный перуанский новостной портал La Razon опубликовал статью под названием "Ужас в Карабахе", автором которой является известный журналист Рикардо Санчес, посетивший Азербайджан.

Влиятельный перуанский новостной портал La Razon опубликовал статью под названием "Ужас в Карабахе", автором которой является известный журналист Рикардо Санчес, посетивший Азербайджан.

Об этом Report сообщили в посольстве нашей страны в Мексике.

В статье упоминается, что во время Ходжалинского геноцида сотни невинных людей были безжалостно убиты армянскими вооруженными формированиями и захоронены около крепости Аскеран.

Было отмечено, что в результате многолетней оккупации, геноцида, депортации и террористической политики, проводимой Арменией против Азербайджана, тысячи наших соотечественников стали жертвами национальной и религиозной ненависти, многие попали в плен или пропали без вести. Подчеркивается, что обнаружение останков убитых людей в разных частях Карабаха подтверждает, что Армения совершила геноцид против Азербайджана.

Автор пишет, что один из беспощадных убийц Рашид Бегларян, член незаконных армянских вооруженных формирований, действовавших в Карабахском регионе в начале 1990-х годов, взятый в плен в ходе локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном в прошлом году в Карабахе, признался в ходе допроса, что участвовал в убийстве 200 мирных жителей Ходжалы в феврале 1992 года, большинство из которых были женщины, дети и старики.