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Известный мексиканская актриса поздравила азербайджанский народ по случаю 30-летия Независимости и Дня Победы

Известный мексиканская актриса поздравила азербайджанский народ по случаю 30-летия Независимости и Дня Победы Самый известный мексиканская актриса, знаменитая кастаньета, прима-балерина, обладательница множества международных наград Соня Амелио обратилась с поздравительным видеообращением к азербайджанскому народу по случаю 30-летия Независимости и Дня Победы.
Внешняя политика
17 октября 2021 г. 08:53
Известный мексиканская актриса поздравила азербайджанский народ по случаю 30-летия Независимости и Дня Победы

Самый известный мексиканская актриса, знаменитая кастаньета, прима-балерина, обладательница множества международных наград Соня Амелио обратилась с поздравительным видеообращением к азербайджанскому народу по случаю 30-летия Независимости и Дня Победы.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Мексике, Амелио передала нашему народу искренние поздравления со знаменательной датой.

Известная артистка, дважды выступавшая в Баку с концертом, отметила, что искренне желает снова посетить Азербайджан и чтобы продемонстрировать свою любовь к нашей стране, она мечтает выступить в городе Шуша.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоMeksikanın məşhur sənətçisi: “Əfsanəvi və möhtəşəm Şuşada çıxış etmək istərdim”

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