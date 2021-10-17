Известный мексиканская актриса поздравила азербайджанский народ по случаю 30-летия Независимости и Дня Победы

Самый известный мексиканская актриса, знаменитая кастаньета, прима-балерина, обладательница множества международных наград Соня Амелио обратилась с поздравительным видеообращением к азербайджанскому народу по случаю 30-летия Независимости и Дня Победы.

Самый известный мексиканская актриса, знаменитая кастаньета, прима-балерина, обладательница множества международных наград Соня Амелио обратилась с поздравительным видеообращением к азербайджанскому народу по случаю 30-летия Независимости и Дня Победы.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Мексике, Амелио передала нашему народу искренние поздравления со знаменательной датой.

Известная артистка, дважды выступавшая в Баку с концертом, отметила, что искренне желает снова посетить Азербайджан и чтобы продемонстрировать свою любовь к нашей стране, она мечтает выступить в городе Шуша.